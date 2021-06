Germania: vota la Sassonia-Anhalt, sfida fra Cdu e Afd

BERLINO, 06 GIU - In Germania vota oggi la Sassonia-Anhalt, il Land dell'est del Paese in cui si sfidano in un testa a testa i conservatori della Cdu e l'ultradestra di Afd. A pronunciarsi sono chiamati 1,8 milioni di elettori, e queste urne saranno anche le ultime amministrative dell'era Merkel. In queste ore hanno già votato Reiner Haseloff, il presidente cristiano-democratico uscente, che ha guidato un coalizione con Socialdemocratici e Verdi e spera in un terzo mandato; e il leader locale di Alternativa, Oliver Kirchner, che auspica il sorpasso, per dare "un segnale", da Magdeburgo, ha detto, in vista delle federali del 26 settembre. Gli exit poll sono attesi per le 18. L'esito di questo voto, se l'ultradestra si affermasse, potrebbe mettere in seria difficoltà il candidato cancelliere della Cdu, Armin Laschet. Stando ai sondaggi dei giorni scorsi, nella Sassonia-Anhalt, i cristiano-democratici sarebbero in vantaggio soltanto di un punto. Hanno in ogni caso già escluso ogni possibile collaborazione con Afd. (ANSA).