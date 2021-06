Iran: esplosione in un'acciaieria, nessuna vittima

TEHERAN, 06 GIU - Un'esplosione si è verificata stamani nell'acciaieria di Zarand, nella provincia di Kerman, nel sudest dell'Iran. Lo riferisce la tv di Stato citando il governatore di Zarand, Ali Sadeghzadeh. "Le fiamme, che si sono sprigionate dopo l'esplosione, sono state domate e non si segnalano vittime", ha aggiunto il governatore. Una serie di incendi sono stati recentemente segnalati in Iran, alcuni dei quali definiti "accidentali" mentre per altri è stato accusato Israele. Mercoledì scorso un incendio è scoppiato nella raffineria di Tondgouyan a Teheran, senza causare vittime. Un altro incidente è avvenuto martedì a bordo della più grande nave della Marina iraniana, Kharg, che ha preso fuoco vicino al Golfo di Oman ed è affondata. L'equipaggio è stato tratto in salvo. (ANSA).