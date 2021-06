Trump torna sul palco, 'Biden sta distruggendo il Paese'

ROMA, 06 GIU - Joe Biden e la sinistra radicale stanno distruggendo il Paese: parola di Donald Trump, tornato sul palco per chiudere la convention del partito repubblicano della North Carolina. "Stanno tagliando i fondi alla polizia, l'immigrazione illegale sta di nuovo esplodendo e la disoccupazione è fuori controllo". "Dobbiamo batterli alle prossime elezioni di metà mandato, non abbiano altra scelta", ha aggiunto l'ex presidente accolto a Greenville da oltre 1.200 persone che gli hanno tributato una lunga standing ovation. Non è mancato l'affondo contro Anthony Fauci: "Ha sbagliato su tutto, ma è sempre in tv, più di ogni altro politico". (ANSA).