India ordina 300 milioni dosi di un vaccino non approvato

ROMA, 04 GIU - Per far fronte ad una devastante seconda ondata di coronavirus l'India ha ordinato 300 milioni di dosi di un vaccino locale che non è ancora stato approvato. Lo riporta la Bbc. Il farmaco, che non ha ancora un nome, è prodotto dalla società indiana Biological E ed è nella fase 3 di sperimentazione. Secondo il governo indiano, che per l'ordine ha stanziato 206 milioni di dollari, il vaccino ha mostrato "risultati promettenti" nelle prime due fasi. (ANSA).