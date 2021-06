Libia: riprendono collegamenti aerei fra Tripoli e Tobruk

(ANSA-AFP) - TRIPOLI, 03 GIU - I collegamenti aerei tra le città libiche di Tripoli (ovest) e Tobruk (est) sono ripresi dopo una "lunga interruzione" come annunciato dalle autorità aeroportuali locali lanciando un altro segnale dell'inizio della normalizzazione in un Paese in cerca di stabilità e finora diviso in almeno due parti. L'attività della maggior parte delle compagnie aeree interne libiche sono state sospese nel 2014 nel bel mezzo della guerra civile, in un contesto di divisioni e violenze sanguinose. Un aereo della compagnia libica Buraq Air proveniente dalla capitale è atterrato ieri sera a Tobruk, come segnalato dalle autorità dell'aeroporto della città situata nell'estremo est del Paese, sede del Parlamento. Ora sono previsti due voli settimanali. Negli ultimi mesi erano sono ripresi anche altri collegamenti (Bengasi-Tripoli e Bengasi-Misurata). (ANSA-AFP).