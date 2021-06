Vogue sceglie Malala, in copertina su edizione Gb

ROMA, 02 GIU - Malala Yousafzai, l'attivista pachistana che ancora adolescente fu bersaglio dei talebani per il suo impegno nella campagna a favore dell'istruzione della ragazze, una storia di coraggio e determinazione che le ha fatto ricevere il Premio Nobel per la Pace a 17 anni, compare sulla copertina di Vogue nella sua edizione britannica di luglio. La rivista di moda, ma non nuova a copertine che si allontanano dal mondo patinato per calarsi nell'attualità , ha scelto di dedicare un intero servizio a Malala, oggi 23enne, che in una articolata intervista ha parlato della sua fede, dell'attivismo su Twitter e della sua nuova collaborazione con Apple TV+. Ma anche del legame e dell'amicizia con altre giovani attiviste, come l'ambientalista Greta Thunberg e la statunitense Emma Gonzalez in prima linea per il controllo sulla circolazione delle armi nel suo Paese. "Conosco la forza che una giovane donna porta nel suo cuore", ha spiegato. E nel suo servizio Vogue raccoglie anche una serie di voci influenti tra i molti ammiratori di Malala. Una fra tutte quella dell'ex first lady degli Stati Uniti Michelle Obama. (ANSA).