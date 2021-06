Spagna: calo record dei disoccupati per il mese di maggio

MADRID, 02 GIU - Buone notizie per la Spagna dai nuovi dati del governo sulla disoccupazione: maggio si è chiuso con 129.378 persone senza impiego in meno rispetto ad aprile, un calo mensile record per quanto riguarda il quinto mese dell'anno. Ora i disoccupati sono 3,78 milioni. Positivo anche un altro indicatore analizzato per tenere sott'occhio l'andamento del mercato del lavoro, quello del numero di persone per cui l'istituto di previdenza sociale incassa contributi: con l'aumento registrato a maggio (45.434 iscritti in più), si torna sui livelli di febbraio 2020, l'ultimo mese pre pandemia (una media superiore ai 19 milioni di iscritti). Rimangono in cassa integrazione circa 540.000 persone, 95.000 in meno rispetto ad aprile. Maggio è stato il primo mese parzialmente senza stato d'emergenza per il covid, una situazione che ha permesso la riattivazione di alcuni settori economici. In ripresa, in particolare, c'è il settore dei servizi e del turismo. (ANSA).