Cisgiordania, Hamas indice Giornata di rabbia per venerdì

TEL AVIV, 01 GIU - Hamas ha dichiarato, nonostante il cessate il fuoco in corso, una 'Giornata di rabbia' in Cisgiordania per venerdì prossimo. La protesta, ha spiegato Hamas, è diretta contro quella che ha definito "l'aggressione dei coloni nella regione e nel quartiere di Sheikh Jarrah a Gerusalemme est". Hamas ha fatto così appello "organizzare marce nei punti di attrito" con Israele, "a blocchi stradali e a scontri con i coloni che cercano di imporre fatti sul terreno con il sostegno del governo". (ANSA).