Bielorussia: Lukashenko,indaghiamo noi su Protasevich-Sapega

MOSCA, 01 GIU - Il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko, noto come "l'ultimo dittatore d'Europa" e accusato di gravi violazioni dei diritti umani, ha dichiarato che "si svolgeranno in Bielorussia" le indagini sull'oppositore Roman Protasevich e la sua fidanzata Sofia Sapega, arrestati dopo che l'aereo su cui viaggiavano è stato costretto dalle autorità bielorusse a un atterraggio fuori programma a Minsk per un allarme bomba poi rivelatosi infondato. Lo riporta l'agenzia Interfax. "Le indagini riguardanti entrambe le persone saranno svolte in Bielorussia. Non c'è dubbio su questo. Questo è quello che ho detto al presidente russo", ha affermato Lukashenko. Sofia Sapega è cittadina russa. (ANSA).