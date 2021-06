Israele: media, Lapid oggi scioglie riserva su governo

TEL AVIV, 01 GIU - Il leader centrista Yair Lapid potrebbe sciogliere la riserva oggi pomeriggio e comunicare al presidente Reuven Rivlin di essere in grado di formare il nuovo governo. Lo riferiscono i media confermando le indiscrezioni già circolate ieri su un possibile anticipo di 24 ore rispetto alla scadenza fissata per domani, 2 giugno. Giorno che tra l'altro coincide con l'elezione da parte della Knesset del nuovo presidente di Israele al posto di Rivlin che tuttavia resterà in carica fino a luglio. In corsa ci sono due candidati: l'attuale presidente dell'Agenzia ebraica Isaac Herzog - il favorito - e l'outsider Miriam Peretz. Nel frattempo l'ufficio di presidenza di Rivlin ha respinto un appello in extremis del Likud di Benyamin Netanyahu che contestava la possibilità che Naftali Bennett potesse servire da subito come premier nella prima parte del nuovo governo di coalizione, visto che l'incarico è stato affidato a Yair Lapid. L'ufficio di presidenza ha affermato che non c'è alcun impedimento legale a questa evenienza. (ANSA).