Etiopia: Pam, oltre 90% di persone in Tigrè necessitano cibo

GINEVRA, 01 GIU - Oltre il 90 per cento delle persone che in Etiopia vivono nello Stato regionale del Tigrè hanno necessità di aiuti alimentari d'urgenza. Lo ha detto oggi l'Onu, che ha chiesto 203 milioni di dollari per intensificare le proprie azioni di risposta. "Un totale di 5,2 milioni di persone, equivalenti al 91 per cento della popolazione del Tigrè, necessita di assistenza alimentare dovuta al conflitto", ha detto ai giornalisti riuniti a Ginevra Tomson Phiri, portavoce del Programma alimentale mondiale (Pam). Il conflitto civile nel Tigrè, regione a nord dell'Etiopia, è scoppiato quasi sette mesi fa, quando il primo ministro etiope, Abiy Ahmed, ha sferrato un'offensiva militare contro le forze leali all'ormai ex partito di governo locale Fronte di liberazione del popolo del Tigrè (Tplf) dopo mesi di tensioni con Addis Abeba. (ANSA).