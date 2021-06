Migranti:Unhcr, 274 riportati in Libia da Guardia costiera

TUNISI, 01 GIU - "274 persone sono state riportate a Tripoli" ieri "in 2 diverse operazioni della Guardia costiera libica". E' quanto riporta su Twitter L'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr) in LIbia precisando che tra loro vi sono anche 19 donne e 3 bambini. "Unhcr e Irc hanno fornito assistenza a tutti i sopravvissuti. Oltre 10.000 persone sono state rimpatriate in Libia da gennaio e incarcerate", conclude il tweet, in riferimento al fatto che secondo le agenzie internazionali nei centri di accoglienza libici non vengono rispettati i diritti umani. (ANSA).