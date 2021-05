'Zaki patrimonio umanità', mostra a Bologna per compleanno

BOLOGNA, 31 MAG - "Patrick patrimonio dell'umanità": Sardine, Amnesty International, Comune e Università di Bologna lanciano una iniziativa per il compleanno di Patrick George Zaki, lo studente dell'Università di Bologna che compirà 30 anni in carcere in Egitto, dove è recluso da febbraio 2020. Si tratta di una mostra, nei portici di San Luca, per portare all'attenzione dell'opinione pubblica le storie di 50 prigionieri di coscienza, quale è Patrick secondo gli organizzatori, di 13 Paesi diversi. L'inaugurazione il 16 giugno. "Patrick, i suoi fratelli e le sue sorelle: cinquanta prigionieri e prigioniere di coscienza che condividono la crudeltà di una detenzione ingiusta - sottolinea Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International in Italia - Il giorno del trentesimo compleanno Bologna si riempirà di questi volti, di queste storie e degli appelli alla loro libertà. Con quel minimo di speranza che continuiamo a coltivare, a poche ore dalla prossima udienza, che Patrick quel giorno possa camminare libero nelle strade della città che l'ha adottato". Nell'installazione le immagini, fra gli altri, di Sanaa Seif, la regista egiziana condannata a un anno e mezzo di carcere a causa delle sue critiche al governo. Ma anche Idil Eser, difensora dei diritti umani in Turchia accusata di terrorismo, Aleksei Navalny, in carcere in Russia per aver denunciato la corruzione, Ahmadreza Djalali, a rischio di esecuzione in Iran per una falsa accusa di spionaggio. Simbolica la location: i portici che conducono al santuario della Madonna di San Luca e che sono candidati a diventare Patrimonio dell'Unesco. Saranno esposti striscioni di due metri per uno con i disegni realizzati da Gianluca Costantini. All'iniziativa hanno collaborato anche Station to Station, l'associazione che ha raccolto oltre 260.000 firme su Change.org per chiedere la cittadinanza italiana di Zaki, e Coop Alleanza 3.0, che sostiene e condivide i valori dell'evento. Domani, primo giugno, è prevista la nuova udienza al Cairo per il rinnovo o meno della custodia cautelare. (ANSA).