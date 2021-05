Israele: Lapid e Bennett al lavoro su nuovo governo

TEL AVIV, 31 MAG - Yair Lapid e Naftali Bennett sono al lavoro per rafforzare l'accordo che dovrebbe portare alla nascita del nuovo governo israeliano per la prima volta senza Benyamin Netanyahu. Delegazioni dei due partiti si sono incontrate ieri sera stessa dopo l'annuncio di Bennett di voler entrare nel governo di unità nazionale proposto da Lapid. Secondo i media, nella riunione si sono registrati "significativi progressi". All'incontro hanno preso anche delegazioni di 'Blu Bianco' di Benny Gantz e di 'Nuova speranza' di Gideon Saar. Lapid - il cui mandato di formare il nuovo esecutivo scade il 2 giugno - potrebbe annunciare già domani al presidente Reuven Rivlin di aver sciolto la riserva in modo positivo. Poi toccherà al presidente della Knesset, Yariv Levin (Likud) convocare il plenum per la votazione al nuovo governo. (ANSA).