Netanyahu, dall'Onu ossessione anti-israeliana, vergognoso

TEL AVIV, 27 MAG - "Una decisione vergognosa che è un altro esempio dell'aperta ossessione anti Israele del Consiglio dei diritti umani dell'Onu". Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu attaccando la decisione dell'organizzazione a Ginevra di lanciare un'inchiesta internazionale sulle violazioni dei diritti umani commesse nei Territori palestinesi occupati e in Israele da aprile, ma anche sulle "cause profonde" delle tensioni. "Ancora una volta, un'immorale automatica maggioranza in consiglio sbianca un organizzazione genocidaria terroristica che deliberatamente colpisce obiettivi civili israeliani mentre converte i civili di Gaza in scudi umani", attacca Netanyahu. (ANSA).