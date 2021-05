Migranti: Grandi (Onu), stop a mercanteggiamento paesi Ue

BRUXELLES, 27 MAG - "Sui salvataggi e parlo come cittadino europeo, noi non possiamo accettare che ci siano dei morti in mare nelle acque europee di persone che cercano di raggiungere l'Europa, ci deve essere un meccanismo più robusto, sovranazionale di ricerca e soccorso in mare". Lo ha detto l'Alto commissario Onu per i rifugiati, Filippo Grandi, intervenendo al Parlamento europeo. "Per ora il gap viene riempito da molte ong, ma ci deve essere un coinvolgimento più forte degli Stati membri - ha aggiunto -, e poi ci deve essere un approccio prevedibile agli sbarchi". Grandi è consocio della discussione in corso sul meccanismo ad hoc, ma chiede però che si ponga fine alla "tragedia che si verifica su ogni negoziati" sui "mercanteggiamenti" tra chi prende migranti e chi no. "Finisca questo miserevole spettacolo dei leader europei che negoziano sulle vite delle povere persone", aggiunge e ciò "può essere superato "se c'è un sistema consolidato ed efficace di rientri per coloro che non hanno titolo all'asilo". (ANSA).