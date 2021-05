Corea Nord: Seul, Kim ancora poco presente a eventi pubblici

PECHINO, 27 MAG - Il leader nordcoreano Kim Jong-un è stato impegnato nel 2020 e nel 2021 in un numero minore di eventi pubblici rispetto al solito, nel mezzo dei timori sull' andamento della pandemia globale del nuovo coronavirus. "L'anno scorso e quest'anno, sembra esserci una tendenza al ribasso nelle attività pubbliche di Kim, ad eccezione della sua partecipazione a eventi politici su larga scala, come il congresso del Partito dei Lavoratori, durante la pandemia del Covid-19", ha detto in forma anonima un funzionario del ministero dell'Unificazione di Seul, nel resoconto dell'agenzia Yonhap. L'insolita lunga assenza di Kim da appuntamenti pubblici a maggio dello scorso anno generò molte voci sullo stato di salute del leader supremo. (ANSA).