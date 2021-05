Ettore Sequi da oggi Segretario generale della Farnesina

ROMA, 27 MAG - L'Ambasciatore Ettore Francesco Sequi assume oggi l'incarico di Segretario Generale della Farnesina. Lo rende noto un comunicato. Entrato in carriera diplomatica nel 1985, ha prestato i suoi primi incarichi all'estero a Teheran, New York e Tirana. Nel 2004 viene nominato Ambasciatore d'Italia a Kabul. Nel 2010 presta servizio presso l'Unione Europea in qualità di Rappresentante Speciale dell'Ue per l'Afghanistan e il Pakistan con titolo di Ambasciatore e nel 2011 è distaccato presso il Seae con la funzione di Capo Delegazione Ue Albania in Tirana. Nel 2015 viene nominato Ambasciatore d'Italia a Pechino. Ha svolto le funzioni di Capo di Gabinetto per i Ministri Federica Mogherini, Paolo Gentiloni e Luigi Di Maio. (ANSA).