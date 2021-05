Covid: Australia, Melbourne in lockdown per nuovo focolaio

MELBOURNE, 27 MAG - Più di cinque milioni di persone a Melbourne, la seconda città più grande dell'Australia, entrano dalla mezzanotte di oggi e per una settimana in lockdown, in seguito a un nuovo focolaio di Covid-19. La misura riguarda la città di Melbourne e lo stato di Victoria che la circonda, ha dichiarato il primo ministro ad interim dello stato, James Merlino, dopo che il numero dei casi relativi a questo cluster è raddoppiato, passando a 26. "Abbiamo a che fare con un ceppo altamente infettivo del virus, una variante inquietante, che si sta diffondendo più velocemente di qualsiasi altra che abbiamo mai registrato", ha detto Merlino. Tale variante B.1.617, rilevata per la prima volta in India, mostra una maggiore trasmissibilità. (ANSA).