Siria: aperti i seggi, scontata l'ennesima vittoria di Assad

(ANSA-AFP) - DAMASCO, 26 MAG - Aperti in tutta la Siria i seggi elettorali per elezioni dal risultato scontato che quasi certamente consegneranno al presidente Bashar al-Assad un quarto mandato. La televisione di stato ha mostrato lunghe code che si stanno formando in diverse parti del Paese dove sono dislocati circa 12.000 seggi. I risultati dovrebbero essere annunciati entro venerdì sera, a 48 ore dalla chiusura. Gli sfidanti del 55enne Assad, al potere dal 2000 sono l'ex ministro Abdallah Salloum Abdallah e Mahmoud Merhi, un membro della cosiddetta "opposizione tollerata", che i leader dell'opposizione in esilio hanno spesso bollato come un'estensione del regime. Stati Uniti e Unione Europea hanno già liquidato le elezioni come una farsa. (ANSA-AFP).