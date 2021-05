Vaccini: domani prima udienza causa Ue-AstraZeneca

BRUXELLES, 25 MAG - Si terrà domani mattina alle 9:00 presso il Tribunale civile di Bruxelles la prima udienza nella controversia tra Ue e AstraZeneca in cui le parti discuteranno la causa. L'Ue, agendo in nome proprio e per conto degli Stati membri, ha citato in giudizio la società farmaceutica anglo-svedese per inadempimento del contratto concluso l'estate scorsa per la fornitura dei vaccini e chiede ora che il tribunale adotti provvedimenti urgenti. In particolare, l'Ue chiederà che AstraZeneca sia condannata a prendere delle misure che sopperiscano al ritardo nella produzione e nella consegna delle dosi di vaccino. Secondo l'Ue, AstraZeneca ha consegnato, nel primo trimestre del 2021, solo 30 milioni di dosi a fronte dei 120 milioni concordati. Nel secondo trimestre dell'anno, la società anglo-svedese prevede di fornire solo 70 delle 180 milioni di dosi previste. (ANSA).