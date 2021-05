Leader Ue, graduale riapertura ma tenere la guardia alta

BRUXELLES, 25 MAG - "Il ritmo delle vaccinazioni" aumentato "in tutta l'Ue" e il "miglioramento della situazione epidemiologica generale, consentirà una graduale riapertura delle nostre società". Sono le conclusioni dei leader dei Ventisette sul Covid-19. Ma i leader avvertono anche che si dovrà "rimanere vigili per quanto riguarda l'emergere e la diffusione di varianti e agire se necessario". Infine, "sarà fondamentale il lavoro in corso per aumentare la produzione di vaccini e garantire un approvvigionamento adeguato in tutta l'Ue". (ANSA).