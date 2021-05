Migranti: Tunisia blocca partenze verso l'Italia

TUNISI, 24 MAG - La Guardia costiera tunisina ha bloccato lo scorso fine settimana quattro "tentativi di superamento illegale dei confini marittimi" nella regione di Sfax, fermando in tutto 29 persone (tutti tunisini eccetto un cittadino della Guinea). Lo ha reso noto il portavoce ufficiale del distretto della Guardia costiera di Sfax Ali Ayari, precisando che dei fermati, tra i quali 4 ricercati per reati ordinari, 6 sono stati posti in custodia cautelare in carcere. Durante le operazioni sono state anche sequestrate due imbarcazioni, una moto e una somma in valuta straniera, ha dichiarato la stessa fonte. (ANSA).