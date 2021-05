Grecia: quasi sotto controllo incendio in Geraneia

ATENE, 23 MAG - Dopo diversi giorni di impegno, I vigili del fuoco sono sono ormai sul punto di mettere completamente sotto controllo il primo grande incendio dell'anno in Grecia, nell'area dell'habitat naturale protetto di Geraneia, a ovest di Atene. Non sono state segnalate vittime ma una dozzina di case sono state danneggiate o distrutte e gli esperti parlano di "immenso disastro ecologico". "L'incendio è ufficialmente in recessione. È questione di ore prima che sia totalmente sotto controllo", ha detto questa mattina all'agenzia di stampa greca ANA il portavoce dei vigili del fuoco Vassilis Vathrakogiannis. Più di 270 pompieri, supportati da quindici aerei, sono ancora schierati sul posto, assistiti dall'esercito, mentre i dirigenti dei vigili del fuoco restano cauti di fronte ad una possibile ripresa delle fiamme sulle pendici delle montagne della Geraneia . Il disastro, iniziato mercoledì sera al largo del Golfo di Corinto, è "uno degli incendi più importanti degli ultimi 20-30 anni, avvenuto all'inizio della stagione" secondo i vigili del fuoco. Le fiamme hanno bruciato più di 55 km2 di pinete. (ANSA).