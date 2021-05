Vaccini: in Gb iniziano le prenotazioni per i 32-33enni

ROMA, 22 MAG - In Gran Bretagna iniziano le prenotazioni per i vaccini anti Covid anche per la fascia di età dai 32 ai 33 anni. Lo reso noto il Nhs, secondo quanto riporta il Guardian, sottolineando che i 33enni riceveranno un messaggio di invito a prenotare la dose da oggi mentre i 32enni da lunedì prossimo. Oggi il NHS, il servizio sanitario inglese, raggiungerà il traguardo della consegna di 50 milioni di vaccini, con oltre il 40% degli adulti che hanno ricevuto entrambe le dosi. (ANSA).