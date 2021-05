Nepal: il presidente scioglie il Parlamento

KATHMANDU, 22 MAG - Il Parlamento del Nepal è stato oggi sciolto, per la seconda volta in cinque mesi, in mezzo alla pandemia di coronavirus, e le nuove elezioni si terranno a novembre. Le rivalità politiche tra il primo ministro comunista Khadga Prasad Sharma Oli ei suoi ex alleati maoisti sono riprese mentre il paese deve affrontare l'ennesima epidemia di virus, con carenza di ossigeno e vaccini. Il presidente Bidhya Devi Bhandari ha sciolto il Parlamento all'alba di oggi, dopo altri colloqui politici falliti, osservando che né il primo ministro Sharma Oli né il leader dell'opposizione Sher Bahadur Deuba, capo del Congresso nepalese (centro destra) avevano la maggioranza per formare un nuovo governo . "Il presidente (...) ha sciolto l'attuale Camera dei rappresentanti e ha fissato il primo turno delle elezioni generali per il 12 novembre e il secondo turno per il 19 novembre", si legge in una dichiarazione dell'ufficio della presidenza. (ANSA).