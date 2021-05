Usa: allerta salmonella, 'evitare di baciare i polli'

ROMA, 22 MAG - Allerta salmonella negli Stati Uniti, tanto che il Centers for Disease Control and Prevention (Cdc), l'organo di controllo della sanità pubblica USA, ha diffuso un avviso per esortare coloro che hanno pollame da cortile a ad esercitare attenzione e in particolare a "non baciare o coccolare il pollame del cortile e non mangiare o bere intorno a loro. Questo può diffondere germi di salmonella alla bocca e fare ammalare". L'avviso, riferisce il quotidiano Usa Today online, è stato diffuso dopo che un'indagine ha scoperto che 163 persone in 43 stati hanno confermato di essere state ammalate dai batteri. Nonostante non ci siano morti, l'agenzia afferma che un terzo dei casi confermati erano bambini di età inferiore ai 5 anni. (ANSA).