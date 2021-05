Covid: Argentina, 9 giorni di lockdown per le zone a rischio

BUENOS AIRES, 20 MAG - Il presidente argentino Alberto Fernández ha annunciato ieri sera che da domani al 30 maggio saranno sospese tutte le attività non essenziali nelle zone ad alto rischio o di allarme epidemiologico, per cercare di piegare la curva dei contagi e delle morti per coronavirus. In un discorso dalla Casa Rosada presidenziale a reti unificate, Fernández ha sostenuto che "stiamo vivendo il peggiore momento da quando è cominciata la pandemia", rivolgendo poi un appello alla popolazione a prendere coscienza del "momento critico che stiamo attraversando". Il capo dello Stato ha aggiunto che "questo non è un momento per fare speculazioni", chiedendo che come argentini "dobbiamo unirci per superare questa catastrofe". In base al nuovo provvedimento, che inasprisce quello già in vigore per decreto da varie settimane, Fernández ha chiarito che nei nove giorni a venire "sono sospese tutte le attività sociali, ricreative, economiche ed educative in presenza nelle zone ad alto rischio", fra cui Buenos Aires, la sua provincia immediata, ed alcune grandi città argentine. (ANSA).