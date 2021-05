Grecia: in fiamme bosco su Golfo Corinto, centinaia evacuati

ALEPOCHORI, 20 MAG - Centinaia di persone sono state evacuate in Grecia durante il primo grande incendio boschivo della stagione che, alimentato da forti venti, si è sviluppato su una catena montuosa affacciata sul Golfo di Corinto. "La notte sarà dura. Stiamo combattendo una lotta in condizioni difficili", ha detto il viceministro della Protezione civile Nikos Hardalias. Non sono state segnalate vittime, ma 17 villaggi e frazioni e due monasteri sono stati evacuati, hanno riferito i vigili del fuoco. In totale, "ci sono centinaia di persone" che sono state portate in salvo per precauzione, ha detto ai giornalisti Hardalias. Secondo il ministro, quasi 20 km quadrati di pinete sono già stati devastati dalle fiamme. (ANSA).