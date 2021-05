Migranti: Ue, al lavoro con Paesi terzi per ridurre partenze

BRUXELLES, 20 MAG - "Oggi e domani sono in Tunisia col ministro dell'Interno Luciana Lamorgese. L'Ue deve lavorare con i Paesi partner per ridurre le partenze irregolari, gestire la migrazione ed esaminare le cause, in particolare le conseguenze economiche della pandemia". Così la commissaria europea agli Affari interni, Ylva Johansson, su Twitter. (ANSA).