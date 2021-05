Tokyo: media, Giappone limita numero funzionari a Giochi

TOKYO, 20 MAG - Il comitato organizzatore di Tokyo 2020 limiterà il numero dei funzionari e dei lavoratori provenienti dall'estero a circa 78mila: meno della metà della cifra stimata inizialmente, nel tentativo di arginare la diffusione del coronavirus durante lo svolgimento dei Giochi estivi. Lo anticipano i media giapponesi, che citano fonti a conoscenza del dossier, in linea con la richiesta alle federazioni sportive internazionali e i comitati locali di limare ulteriormente la cifra prevista di 90mila, dalla quota originale di 180mila presenze prima dell'emergenza sanitari. Sebbene il numero di atleti alle Olimpiadi e Paralimpiadi rimarrà invariato, intorno ai 15mila, gli organizzatori ritengono che le liste dei funzionari delle varie associazioni sportive e il personale dei media potrebbero essere soggetti a ulteriori sforbiciate. La decisione giunge in una fase delicata mentre aumenta lo scetticismo della popolazione sulla opportunità o meno di andare avanti con la manifestazione sportiva, proprio quando - a meno di due mesi dalla cerimonia di apertura - il Paese si trova nel mezzo della quarta ondata e in diverse prefetture, inclusa Tokyo, è in vigore lo stato di emergenza. Per contenere il rischio di infezioni gli organizzatori hanno già disposto il divieto di ingresso nel Paese agli spettatori provenienti dall'estero, e si sono riservati di prendere una decisone sul pubblico locale entro giugno. Dall'inizio della pandemia il Giappone ha segnalato 699.500 casi di Covid e 11.950 decessi accertati. (ANSA).