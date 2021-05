Di Maio, due Stati unica soluzione duratura per la pace

ROMA, 19 MAG - L'Italia sottolinea la necessità di "rilanciare il processo di pace in Medio Oriente", riportando "la questione israelo-palestinese nell'alveo di un processo politico". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio alla Camera. "Siamo convinti - ha aggiunto - che la sola via per una stabilizzazione duratura sia una soluzione a due Stati, negoziata tra le parti, in linea con i parametri del diritto internazionale e delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza. Solo così israeliani e palestinesi potranno sperare di vivere in pace e in sicurezza, gli uni al fianco degli altri, con Gerusalemme capitale di entrambi i popoli". (ANSA).