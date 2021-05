Ecdc rivede stime, in Italia giù casi e decessi tutto maggio

BRUXELLES, 19 MAG - Il numero settimanale di contagi e decessi da Covid in Italia continuerà a scendere fino a fine maggio. Sono le previsioni aggiornate del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. I nuovi casi per settimana dovrebbero calare di oltre mille al giorno, da 50.453 registrati fino a sabato scorso a 41.366 il 22 maggio e 32.814 il 29 maggio. I decessi per settimana dovrebbero diminuire da 1.369 registrati fino a sabato scorso, a 1.071 il 22 maggio e 847 il 29 maggio. (ANSA).