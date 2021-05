Pakistan, almeno 5 morti per ciclone Tauktae

ISLAMABAD, 19 MAG - Almeno cinque persone sono morte e altre 14 sono rimaste ferite nel crollo di un edificio in Pakistan durante il passaggio del ciclone Tauktae, che ha provocato una tempesta di sabbia seguita da una pioggia leggera. Il crollo è avvenuto nella città meridionale di Karachi dove la tempesta si è abbattuta dopo una insolita ondata di caldo durata due giorni, in cui le temperature sono salite fino a 43 gradi e mezzo. Le forti raffiche di vento hanno fatto volare oggetti e la sabbia ha coperto vaste aree della città. Diversi muri e tetti sono crollati a Karachi causando morti e feriti. "Almeno cinque persone sono morte e altre 14 ferite durante la tempesta di sabbia", hanno confermato fonti di soccorso e polizia. Secondo l'Ufficio meteorologico, la tempesta ciclonica Tauktae sta calando e la situazione sta rapidamente tornando alla normalità e i pescatori torneranno in giornata al loro lavoro. (ANSA).