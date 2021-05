India: ciclone Tauktae, un morto e 2 dispersi a Mumbai

NEW DELHI, 18 MAG - Un morto, due dispersi e 10 feriti: è il bilancio di ieri della furia del ciclone Tauktae a Mumbai, che ha fatto segnare nella capitale finanziaria del Paese precipitazioni record per il mese di maggio. Secondo il Dipartimento Meteorologico Indiano, le precipitazioni di lunedì hanno superato tutti i picchi dello stesso mese dell'ultimo secolo: 230,3 mm in media nei quartieri periferici e 207,6 mm nelle aree centrali. Mumbai, ha riferito la società pubblica che amministra la città (la BrihanMumbai Municipal Corporation), ha inoltre subito danni di una gravità mai vista negli ultimi 73 anni. I venti hanno toccato i 114 km orari nel quartiere di Colaba ed i 177 km orari nella zona di Reay Road. Tauktae è il terzo ciclone che si abbatte sulle coste occidentali dell'India negli ultimi tre anni dopo il ciclone Nisarga l'anno scorso e il Vayu nel 2019. (ANSA).