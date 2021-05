Covid: Gb, sei milioni di cani in sovrappeso per il lockdown

ROMA, 18 MAG - Sei milioni di cani in Gran Bretagna risultano essere in sovrappeso a causa dei diversi lockdown imposti dal governo per contenere la diffusione del coronavirus. Lo riporta Skynews. Secondo un sondaggio, due terzi dei proprietari di cani intervistati hanno ammesso di aver "viziato o ipernutrito" i loro animali domestici durante l'isolamento. Per far fronte a questo nuovo problema causato dalla pandemia di Covid nel Regno Unito, la calciatrice del Chelsea e della nazionale, Bethany England, ha organizzato suoi suoi social media ogni venerdì le Olimpiadi per cani, un'iniziativa per aiutare gli animali a tornare in forma. (ANSA).