Vaccini: Gb apre agli over 35

ROMA, 16 MAG - Il Regno Unito apre alla vaccinazione per gli over 35 a partire dalla prossima settimana. Lo conferma il segretario britannico per la Salute, Matt Hancock, esortando le fasce di età interessate a farsi avanti per ricevere il siero contro il Covid-19, mentre nel Paese torna il timore di diffusione della variante indiana del virus dopo che alcuni casi sono emersi in determinate zone, come Blackburn e Bolton. Lo riferisce Sky News. (ANSA).