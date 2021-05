Onu, cessino immediatamente le ostilità a Gaza e in Israele

ROMA, 14 MAG - "In segno di rispetto per lo spirito di Eid, chiedo un'immediata cessazione delle ostilità a Gaza e in Israele". Lo scrive in un tweet il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, facendo riferimento alla festa musulmana di Eid al-Fitr, che arriva alla fine del mese di digiuno del Ramadan. "Troppi civili innocenti sono già morti", aggiunge Guterres, che sottolinea inoltre come "questo conflitto non può che aumentare la radicalizzazione e l'estremismo in tutta la regione". (ANSA).