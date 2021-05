Navalny: sondaggio,solo 16% vede positivamente ultimi cortei

MOSCA, 13 MAG - Solo il 16% dei russi ha giudicato positivamente le proteste del mese scorso a sostegno del rivale numero uno di Putin, Alexiei Navalny, in carcere per motivi che molti ritengono di matrice politica, il 39% ha invece rivelato di avere un atteggiamento negativo nei confronti di questi cortei e il 42% ha detto di avere una posizione "neutrale": è quanto emerge da un sondaggio pubblicato dal centro demoscopico Levada e ripreso dal Moscow Times. Le proteste di gennaio contro l'arresto di Navalny erano state invece giudicate positivamente dal 22% degli interpellati. Gli alleati di Navalny il 21 aprile hanno organizzato una protesta per chiedere appropriate cure mediche per l'oppositore, allora in sciopero della fame in carcere chiedendo di essere visitato da medici di sua fiducia per i forti dolori alla schiena e l'intorpidimento degli arti forse dovuto a una doppia ernia discale. In base ai risultati di alcune analisi, un gruppo di medici aveva detto di temere per la vita di Navalny. (ANSA).