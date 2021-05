Migranti:Di Maio,riattivare meccanismo redistribuzione Ue

ROMA, 12 MAG - "Nelle more dell'adozione del Nuovo Patto sulle Migrazioni e l'Asilo, riteniamo sia urgente riattivare il meccanismo di redistribuzione stabilito con la Dichiarazione di Malta, a cui anche la Germania ha già preso parte in passato". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio al termine dell'incontro con il suo omologo tedesco Heiko Maas. "La situazione degli arrivi - ha aggiunto - è in continuo peggioramento e l'Italia, al pari degli altri Stati di primo ingresso, non può essere lasciata sola ad affrontare questo fenomeno, che ha valenza globale e riguarda evidentemente la sicurezza di tutta l'Ue". (ANSA).