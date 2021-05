Blinken, Israele deve difendersi ma eviti vittime civili

WASHINGTON, MAY 12 - "C'è una chiara differenza tra l'organizzazione terroristica Hamas che sta lanciando razzi contro target civili e la risposta di Israele, che si difende prendendo i mira i terroristi che tirano i razzi": lo ha detto Antony Blinken, ribadendo che "Israele ha il diritto a difendersi" e condannando il "lancio di razzi da Gaza". "Ma quando vediamo vittime civili - ha sottolineato - in particolare bambini che perdono la vita, questo ha un impatto e credo che Israele abbia un onere in più nel fare tutto quello che può per evitare vittime civili, anche nel suo diritto a difendersi". (ANSA).