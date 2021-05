Liz Cheney rimossa dai repubblicani per le critiche a Trump

WASHINGTON, 12 MAG - Liz Cheney, la terza carica del partito repubblicano alla Camera dei Rappresentanti del Congresso americano, è stata rimossa dal suo incarico per aver criticato l'ex presidente Donald Trump. "Continuerò a combattere le pericolosissime bugie dell'ex presidente Donald Trump": sono state le sue prime parole. E immediato è arrivato anche il tweet di Trump: "una leader mediocre, un importante argomento di conversazione democratico, una guerrafondaia, una persona assolutamente senza personalità o cuore", l'ha definita il tycoon. Cheney in particolare ha più volte denunciato quelle che definisce le menzogne di Trump sulle elezioni presidenziali truccate e ha attaccato l'ex presidente per i sanguinosi fatti del 6 gennaio con l'assalto al Congresso. (ANSA).