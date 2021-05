Gaza: nuovo bilancio, 43 morti e 300 feriti

(ANSAmed) - GAZA, 12 MAG - Negli attacchi condotti a Gaza dalla aviazione israeliana negli ultimi due giorni sono rimasti uccisi 43 palestinesi e quasi 300 sono rimasti feriti. Lo rende noto il ministero della sanità di Hamas. Secondo fonti locali in queste cifre sono inclusi 8 palestinesi rimasti uccisi stamane: un uomo che era in motocicletta a Khan Yunes (presumibilmente un miliziano), quattro passeggeri di una automobile colpita a Jabalya, e tre persone che si trovavano in un edificio nel rione Sabra di Gaza. (ANSAmed).