Covid: zero casi in Polinesia, prima volta da quasi un anno

(ANSA-AFP) - PAPEETE, 11 MAG - La Polinesia francese non ha rilevato nuovi casi di Covid-19 tra lunedì e martedì, e l'epidemia è in forte calo da gennaio. Lo ha annunciato la direzione della Salute. È la prima volta da luglio 2020 che la Polinesia non registra nuovi casi in 24 ore. Durante il picco dell'epidemia a novembre, il tasso di incidenza è stato uno dei più alti al mondo e l'ospedale di Tahiti era vicino alla saturazione. Ma l'epidemia si è stabilizzata all'inizio del 2021. La chiusura delle frontiere a febbraio, unita alla quarantena dei viaggiatori ha permesso di bloccare la diffusione delle varianti. (ANSA-AFP).