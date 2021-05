Migranti: Sassoli, serve una forte iniziativa europea

BRUXELLES, 11 MAG - "È stato un onore dare il benvenuto all'Alto commissario Onu per i rifugiati, Filippo Grandi, oggi per discutere di come possiamo lavorare insieme per proteggere meglio i rifugiati e gli sfollati". Lo scrive su Twitter il presidente del Parlamento europeo David Sassoli. "Gli eventi nel Mediterraneo centrale dimostrano che è necessaria una forte iniziativa dell'Unione europea per salvare vite umane in mare e proteggere le persone bisognose", aggiunge Sassoli. (ANSA).