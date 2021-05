Migranti: Amendola a Bruxelles, urgente una risposta Ue

ROMA, 11 MAG - "Oggi a Bruxelles abbiamo affrontato molti temi importanti in agenda del Consiglio Affari Generali. Sono intervenuto anche per sottolineare come in questi giorni i cittadini italiani guardino all'Europa soprattutto per far fronte all'aumento degli sbarchi di migranti che tornano a interessare le nostre coste. L'auspicio è che, mentre si continua a negoziare il nuovo Patto sulle migrazioni e l'asilo, si dia una risposta urgente agli sbarchi in corso, nel segno della solidarietà europea. La frontiera marittima italiana è una frontiera europea". Lo afferma il sottosegretario agli Affari europei Enzo Amendola. (ANSA).