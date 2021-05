Covid: calano casi, Berlino si prepara a riaprire per step

BERLINO, 11 MAG - Cala sotto la soglia critica l'incidenza settimanale del Covid a Berlino, e la capitale tedesca si prepara a nuove progressive riaperture dopo un lunghissimo lockdown. Stando al Robert Koch Institut, oggi l'indicatore settimanale che prevede il freno di emergenza sopra i 100 nuovi contagi su 100 mila abitanti è sceso a 93,7. Nella città in cui da metà dicembre i ristoranti possono servire soltanto cibo da asporto, il Senato locale ha stabilito di riaprire i locali all'aperto, caffè ristoranti e Biergarten, in vista della Pentecoste, il 21 maggio, nel caso in cui i contagi restassero sotto la soglia critica per cinque giorni di seguito. Per accederà queste strutture resterà obbligatoria la presentazione di un test negativo, o del libretto vaccinale per chi ha già ricevuto le due dosi. Gli asili infantili, già riaperti per i bambini di 4 e 5 anni, potranno accogliere i piccoli senza restrizioni già dal 17. "Anche se non siamo ancora all'obiettivo, possiamo dire che si vede la luce alla fine del tunnel", ha affermato il sindaco Michael Mueller, annunciando gli allentamenti delle misure (ANSA).