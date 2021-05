Bolsonaro giustifica uso armi per difesa proprietà privata

BRASILIA, 10 MAG - Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, oggi ha giustificato la difesa anche attraverso l'uso delle armi del diritto alla proprietà privata. "La proprietà privata è sacra: se viene invasa, deve esserci una reazione da parte di chi la subisce", ha detto il capo dello Stato portando come esempio le frequenti invasioni alle proprietà rurali. Dal suo arrivo al governo, nel gennaio 2019, Bolsonaro ha emesso diversi decreti per facilitare l'acquisto e il trasporto di armi da fuoco, proprio come promesso nella sua campagna elettorale. Lo scorso febbraio, il presidente ha firmato ulteriori delibere che autorizzano i cittadini ad acquistare fino a sei armi (prima erano quattro) e a fabbricare proiettili. Il mese scorso, la Corte suprema ha annullato parte di questi decreti presidenziali. (ANSA).