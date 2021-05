Nuovi incidenti in Spianata Moschee, 'centinaia di feriti'

ROMA, 10 MAG - Nuovi incidenti tra manifestanti palestinesi e polizia israeliana sono in corso sulla Spianata delle Moschee a Gerusalemme. Secondo fonti della Mezzaluna Rossa sono centinaia i palestinesi rimasti feriti o contusi nel corso degli scontri con la polizia israeliana. Cinquanta di essi sono stati ricoverati in un ospedale di Gerusalemme est e in un ospedale da campo allestito presso la Spianata. (ANSA).