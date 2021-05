Migranti: Tunisia sventa 4 partenze verso Italia, 215 fermi

TUNISI, 10 MAG - La Guardia costiera tunisina competente per la regione centrale del Paese, ha bloccato nella notte tra l'8 e il 9 maggio quattro operazioni di emigrazione illegale, fermando in tutto 215 persone, di cui 128 di vari stati africani (77 uomini, 42 donne, 9 bambini) e 85 tunisini a bordo di diverse imbarcazioni dirette verso l'Italia. Lo ha reso noto in un comunicato il portavoce della Guardia nazionale di Tunisi precisando che tra i fermati vi sono anche quattro tunisini ricercati per reati di diritto comune. Durante le operazioni gli agenti hanno anche proceduto al sequestro di alcune imbarcazioni. Tutti i fermati sono stati trasferiti al porto di Sfax e denunciati alla magistratura. (ANSA).